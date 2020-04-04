Онлайн-шутер про Вторую Мировую войну Days of War стал временно бесплатным

Days of War представляет из себя многопользовательский шутер с видом от первого лица, действия в котором происходят во времена Второй Мировой войны. В игре геймерам доступны 12 карт различных уголков мира. В том числе поиграть можно в карте Европы, Африки, а также Восточном фронте.

Поиграть в игру абсолютно бесплатно можно вплоть до завтрашнего дня. Кроме того, в рамках акции игру можно приобрести с 50% скидкой. Так, если в обычное время она стоила порядка 465 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 232 рубля.