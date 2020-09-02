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Онлайн-шутер про выживание в Нью-Йорке будущего Tom Clancy’s The Division отдается бесплатно и навсегда
До 8 сентября
Цифровой магазин Ubisoft Store объявил об очередной бесплатной раздаче. На этот раз со 100% скидкой можно установить популярный онлайн-шутер про выживание в Нью-Йорке будущего Tom Clancy’s The Division.
По сюжету игры Нью-Йорк столкнулся с пандемией, что привело к беспорядкам в городе. Геймерам предоставляется роль одного из бойца засекреченного подразделения оперативных агентов The Division. Основной целью героев является защита выживших людей, а делать это можно как в одиночку, так и в команде. Кроме того, игрокам предстоит выяснить, откуда произошел вирус.
Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 249 рублей, тогда как отдается он бесплатно и навсегда до 8 сентября. Установить его можно по этой ссылке.