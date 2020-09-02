Онлайн-шутер про выживание в Нью-Йорке будущего Tom Clancy’s The Division отдается бесплатно и навсегда

По сюжету игры Нью-Йорк столкнулся с пандемией, что привело к беспорядкам в городе. Геймерам предоставляется роль одного из бойца засекреченного подразделения оперативных агентов The Division. Основной целью героев является защита выживших людей, а делать это можно как в одиночку, так и в команде. Кроме того, игрокам предстоит выяснить, откуда произошел вирус.

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