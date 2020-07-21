Игры
Сегодня 13:44
Определена дата большой распродажи игр для PlayStation
Начнется она уже завтра
Не успела закончится акция “Июльские скидки” в PS Store, как была определена дата новой большой распродажи игр для владельцев консолей PlayStation.
Примечательно, что раскрыла дату летней распродажи сама компания в своей почтовой рассылке. Так, судя по информации, указанной в официальном письме, летняя распродажа со скидками вплоть до 60% стартует уже в этом месяце, а если быть точнее уже завтра. На данный момент неизвестно, какие именно игры станут участниками масштабной акции, однако по предположениям, скидки коснутся сотен игр.
Информация о сроках данной распродажи не разглашается, однако узнать мы об этом, вероятнее всего, сможем уже завтра. Примечательно также, что дата начала новой распродажи совпадает с концом акции “Июльские скидки”.