Определена дата презентации Far Cry 6

Начало официальной презентации намечено на 19:30 по московскому времени. Известно, что именно в этот день пользователи смогут увидеть игровой процесс новинки. На данный момент других подробностей компания о грядущем мероприятии не говорила, равно как и о том, сколько времени оно будет длиться. Напомним, что релиз игры ожидался в феврале текущего года, однако впоследствии он был перенесен.

Действие в Far Cry 6 развернется в государстве Яра, которым правит диктатор Антон Кастилло. Правитель намерен любыми способами вернуть нации былую славу. Мальчик, которого можно увидеть в трейлере игры, является сыном диктатора, в а будущем может стать и его преемником.