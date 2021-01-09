Определена самая скачиваемая игра для смартфонов 2020 года

Так, самой скачиваемой игрой прошлого года оказалась многопользовательская игра Among Us. Согласно опубликованным данным, игра достигла 264 млн загрузок по всему миру. На втором месте в данной рейтинге оказалась Subway Surfers с 227 млн загрузок. Замыкает тройку лидеров многопользовательская онлайн-игра Garena Free Fire. Также в первую десятку попали PUBG, Gardenscapes, Roblox, Hunter Assassin, Tiles Hop, Join Cash и Brain Test.