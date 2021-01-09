Игры
Сегодня 13:34
Определена самая скачиваемая игра для смартфонов 2020 года
А также самое скачиваемое приложение
Компания Apptopia поделилась рейтингом самых скачиваемых игр для смартфонов прошлого года. Также специалисты поделились списком самых устанавливаемых мобильных приложений за 2020 год.
Так, самой скачиваемой игрой прошлого года оказалась многопользовательская игра Among Us. Согласно опубликованным данным, игра достигла 264 млн загрузок по всему миру. На втором месте в данной рейтинге оказалась Subway Surfers с 227 млн загрузок. Замыкает тройку лидеров многопользовательская онлайн-игра Garena Free Fire. Также в первую десятку попали PUBG, Gardenscapes, Roblox, Hunter Assassin, Tiles Hop, Join Cash и Brain Test.
Что касается рейтинга самых скачиваемых мобильных приложений прошлого года, первое место в нем досталось TikTok. Также в нем оказались такие программы, как Whatsapp, Facebook, Instagram, Zoom, Messenger, Snapchat, Telegram, Google Met и Netflix.