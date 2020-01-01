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Игры
Сегодня 15:17

Определены лучшие игры по версии Steam

От GTA V до Mortal Kombat 11
Сервис цифровой дистрибуции огласил список победителей “Премии Steam” за прошлый год. Отметим, что в рамках данной премии пользователи Steam сами решали, кто станет победителем, голосовав за те или иные игры, доступные на сервисе.

Так, игрой года в рамках данной премии стала японская компьютерная игра в жанре Action-adventure, а именно Sekiro: Shadows Die Twice.

Также была определена игра года в режиме виртуальной реальности, которой стала музыкальная компьютерная игра Beat Saber.

В номинации “Любимой дитя” победила игра легендарной компании Rockstar Games- Grand Theft Auto V.

Игрой с самым инновационным геймплеем была признана My Fried Pedro, тогда как игрой с самым выдающимся сюжетом назвали приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ. Не обошлось на “Премии Steam” и без популярного файтинга Mortal Kombat 11, которому досталась номинация “Лучшая игра, которая вам не даётся”.

Что касается игры с самым выдающимся визуальным стилем, то такой была признана дебютная работа испанской студии Nomada - Gris.

Автор: Лилик Ми