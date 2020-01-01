Определены лучшие игры по версии Steam

Игрой с самым инновационным геймплеем была признана My Fried Pedro, тогда как игрой с самым выдающимся сюжетом назвали приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.

Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ. Не обошлось на “Премии Steam” и без популярного файтинга Mortal Kombat 11, которому досталась номинация “Лучшая игра, которая вам не даётся”.