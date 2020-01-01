Определены лучшие игры по версии Steam
Так, игрой года в рамках данной премии стала японская компьютерная игра в жанре Action-adventure, а именно Sekiro: Shadows Die Twice.
Также была определена игра года в режиме виртуальной реальности, которой стала музыкальная компьютерная игра Beat Saber.
В номинации “Любимой дитя” победила игра легендарной компании Rockstar Games- Grand Theft Auto V.
Игрой с самым инновационным геймплеем была признана My Fried Pedro, тогда как игрой с самым выдающимся сюжетом назвали приключенческий стелс-экшен A Plague Tale: Innocence.
Лучшей игрой для многопользовательского режима, по мнению пользователей Steam, является игра с открытым миром DayZ. Не обошлось на “Премии Steam” и без популярного файтинга Mortal Kombat 11, которому досталась номинация “Лучшая игра, которая вам не даётся”.
Что касается игры с самым выдающимся визуальным стилем, то такой была признана дебютная работа испанской студии Nomada - Gris.