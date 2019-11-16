Определены победители крупнейшей премии игр по итогам зрительского голосования

По итогам зрительского голосования лучшей игрой года оказался ремейк одноимённой игры 1998 года - Resident Evil 2. Кроме того, были определены игры года отдельно для каждой игровой приставки. Так, по мнению игроков, игрой года для PlayStation оказалась Days Gone, в то время как для Xbox такой игрой стала Gears 5, а для Nintendo — Super Smash Bros. Ultimate. Также, в рамках Golden Joystick Awards, определилась самая ожидаемая игра, а именно - Cyberpunk 2077. Звание мобильной игры года удостоилась игра BTS World от южнокорейской игровой компанией Netmarble.

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