Определены победители крупнейшей премии игр по итогам зрительского голосования
По итогам зрительского голосования лучшей игрой года оказался ремейк одноимённой игры 1998 года - Resident Evil 2. Кроме того, были определены игры года отдельно для каждой игровой приставки. Так, по мнению игроков, игрой года для PlayStation оказалась Days Gone, в то время как для Xbox такой игрой стала Gears 5, а для Nintendo — Super Smash Bros. Ultimate. Также, в рамках Golden Joystick Awards, определилась самая ожидаемая игра, а именно - Cyberpunk 2077. Звание мобильной игры года удостоилась игра BTS World от южнокорейской игровой компанией Netmarble.
Игроки также определили:
- Лучший сюжет — Days Gone;
- Лучший мультиплеер — Apex Legends;
- Лучшее дополнение — GTA Online Diamond Casino & Resort;
- Лучшую поддерживаемую игру — Minecraft;
- Лучший визуальный дизайн — Devil May Cry V;
- Лучшую инди-игру — Outer Wilds;
- Лучшую. киберспортивную игру — Fortnite;
- Лучший звуковой дизайн — Resident Evil 2;
- Лучшую VR/AR-игру — Beat Saber;
- Лучшее игровое железо — видеокарты NVIDIA 20-series
- Студию-разработчик года — Epic Games;
- Игру года для РС — World of Warcraft Classic;
Однако были и премии, которые присуждали сами организаторы. В числе таких можно выделить премию за вклад в развитие индустрии, которая досталась популярной серии игр Life is Strange. Также, звание лучшей игры года отдали Control, в то время как прорывом года посчитали Untitled Goose Game.