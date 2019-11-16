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Сегодня 18:08

Определены победители крупнейшей премии игр по итогам зрительского голосования

Игрой года стала Resident Evil 2
Буквально вчера прошла крупнейшая премия игр Golden Joystick Awards, в которой сами игроки, путем онлайн голосования, определяли победителей.

По итогам зрительского голосования лучшей игрой года оказался ремейк одноимённой игры 1998 года - Resident Evil 2. Кроме того, были определены игры года отдельно для каждой игровой приставки. Так, по мнению игроков, игрой года для PlayStation оказалась Days Gone, в то время как для Xbox такой игрой стала Gears 5, а для Nintendo — Super Smash Bros. Ultimate. Также, в рамках Golden Joystick Awards, определилась самая ожидаемая игра, а именно - Cyberpunk 2077. Звание мобильной игры года удостоилась игра BTS World от южнокорейской игровой компанией Netmarble.

Игроки также определили:

  • Лучший сюжет — Days Gone;
Days Gone — трейлер на русском языке
  • Лучший мультиплеер — Apex Legends;
Apex Legends – трейлер на русском языке
  • Лучшее дополнение — GTA Online Diamond Casino & Resort;
GTA Online: The Diamond Casino & Resort - трейлер
  • Лучшую поддерживаемую игру — Minecraft;
Minecraft - трейлер
  • Лучший визуальный дизайн — Devil May Cry V;
Devil May Cry 5 – трейлер
  • Лучшую инди-игру — Outer Wilds;
Outer Wilds - трейлер
  • Лучшую. киберспортивную игру — Fortnite;
Fortnite - трейлер
  • Лучший звуковой дизайн — Resident Evil 2;
Resident Evil 2 - трейлер
  • Лучшую VR/AR-игру — Beat Saber;
Beat Saber - трейлер
  • Лучшее игровое железо — видеокарты NVIDIA 20-series
  • Студию-разработчик года — Epic Games;
  • Игру года для РС — World of Warcraft Classic;
World of Warcraft Classic - трейлер анонса

Однако были и премии, которые присуждали сами организаторы. В числе таких можно выделить премию за вклад в развитие индустрии, которая досталась популярной серии игр Life is Strange. Также, звание лучшей игры года отдали Control, в то время как прорывом года посчитали Untitled Goose Game.