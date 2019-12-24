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Игры
Сегодня 13:15

Определены самые красивые игры 2019 года

От Death Stranding до Resident Evil 2
Авторы канала Digital Foundry сформировали список игр, которые имеют самую красивую графику на сегодняшний день. Так, первое место в данном рейтинге получили сразу две игры, а именно нашумевшая Death Stranding и популярный шутер Metro Exodus.

Кроме того, второе место также разделили две игры, в числе которых Control и Gears 5. Что касается третьей строчки, то на ней расположился ремейк Quake II RTX, который, по словам авторов канала, “раскрывает потенциал технологии трассировки лучей”. В список также попал киберпанк-шутер от первого лица Ion Fury, который признали лучшей игрой, передающей ретро эпоху. Не обошелся список и без средневекового стелс-экшена A Plague Tale: Innocence, который отметили за высокий уровень разработки.

Полный список игр с самой красивой, на сегодняшний день, графикой выглядит так:

  • Death Stranding
  • Metro Exodus
  • Control
  • Gears 5
  • Quake II RTX
  • Ion Fury
  • A Plague Tale: Innocence
  • The Touryst
  • Ace Combat 7: Skies Unknown
  • Resident Evil 2
  • и Devil May Cry 5