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Сегодня 13:15
Определены самые красивые игры 2019 года
От Death Stranding до Resident Evil 2
Авторы канала Digital Foundry сформировали список игр, которые имеют самую красивую графику на сегодняшний день. Так, первое место в данном рейтинге получили сразу две игры, а именно нашумевшая Death Stranding и популярный шутер Metro Exodus.
Кроме того, второе место также разделили две игры, в числе которых Control и Gears 5. Что касается третьей строчки, то на ней расположился ремейк Quake II RTX, который, по словам авторов канала, “раскрывает потенциал технологии трассировки лучей”. В список также попал киберпанк-шутер от первого лица Ion Fury, который признали лучшей игрой, передающей ретро эпоху. Не обошелся список и без средневекового стелс-экшена A Plague Tale: Innocence, который отметили за высокий уровень разработки.
Полный список игр с самой красивой, на сегодняшний день, графикой выглядит так:
- Death Stranding
- Metro Exodus
- Control
- Gears 5
- Quake II RTX
- Ion Fury
- A Plague Tale: Innocence
- The Touryst
- Ace Combat 7: Skies Unknown
- Resident Evil 2
- и Devil May Cry 5