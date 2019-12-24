Определены самые красивые игры 2019 года

Кроме того, второе место также разделили две игры, в числе которых Control и Gears 5. Что касается третьей строчки, то на ней расположился ремейк Quake II RTX, который, по словам авторов канала, “раскрывает потенциал технологии трассировки лучей”. В список также попал киберпанк-шутер от первого лица Ion Fury, который признали лучшей игрой, передающей ретро эпоху. Не обошелся список и без средневекового стелс-экшена A Plague Tale: Innocence, который отметили за высокий уровень разработки.

Полный список игр с самой красивой, на сегодняшний день, графикой выглядит так: