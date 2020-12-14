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Опубликован игровой процесс шутера про российского бомжа-супергероя
Это именно тот герой, который нужен городу
В сети появился геймплейный трейлер одного достаточно необычного инди-проекта — BOMJMAN. Судя по ролику и текстовому описанию, проект будет посвящён будням российского бомжа-супергероя.
Занимается созданием шутера от третьего лица независимая студия Unique Media. В основу игры лёг одноимённый мультфильм, получивший популярность в определённых кругах несколько лет назад. По словам разработчиков, в игре будет необходимо взять на себя роль бомжа-супергероя, единственным занятием которого является бесконечная борьба с преступностью, наводнившей весь город. При достижении своей цели, игроку будет дана возможность воспользоваться богатым арсеналом стрелкового и холодного оружия.
Отметим, что релиз проекта намечен на 15 декабря 2020 года. Следить за BOMJMAN можно на страничке игры в Steam.