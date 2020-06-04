Опубликован очередной намек на появление игровых картриджей в PlayStation 5

Напомним, что утечки о появлении картриджей для PlayStation 5 начали появляться еще в прошлом году. Однако тогда компания внесла ясность, сообщив, что речь идет о носителе информации, предназначенном для хранения данных, в числе которых персонажи, изображения, звуки, программное обеспечение и прочее. Позднее же выяснилось, что данные картриджи созданы для детской игровой системы Sony TOIO.