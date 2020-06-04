Игры
Сегодня 11:09
Опубликован очередной намек на появление игровых картриджей в PlayStation 5
Об этом стало известно благодаря новому патенту Sony
Опубликован очередной намек на появление игровых картриджей в PlayStation 5. Так, в бюро по патентам и товарным знакам США появился новый патент от компании Sony, в котором описывается устройство игрового картриджа. Предполагается, что описанное в новом патенте устройство может относиться именно к фирменной консоли компании пятого поколения.
Напомним, что утечки о появлении картриджей для PlayStation 5 начали появляться еще в прошлом году. Однако тогда компания внесла ясность, сообщив, что речь идет о носителе информации, предназначенном для хранения данных, в числе которых персонажи, изображения, звуки, программное обеспечение и прочее. Позднее же выяснилось, что данные картриджи созданы для детской игровой системы Sony TOIO.
В новом же патенте устройство представлено в совершенно ином форм-факторе, тогда как в описании отмечается, что это именно “Игровой картридж”.