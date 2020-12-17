Опубликован пародийный рекламный ролик, обличающий недостатки забагованной Cyberpunk 2077

Видео, названное CyberBug 2077, уже в самом начале повторяет легендарный трейлер оригинальной игры, показанный в рамках E3 2018. Именно тогда игра впервые показалась публике после долгого нахождения в тени. Далее ролик демонстрирует, с какими графическими артефактами и проблемами сталкиваются игроки, купившие Cyberpunk 2077 в версии для PlayStation 4 и Xbox One. Спойлер: медленно подгружающиеся модели, лаги, неадекватное поведение объектов — всё на месте.

Напомним, что в связи с качеством финальной игры в сети разгорелся настоящий скандал. Разработчики из CD PROJEKT RED уже принесли свои извинения и пообещали помочь всем желающим с возвращением денег за игру. В это же самое время, согласно утечкам, Sony планирует судиться с создателями Cyberpunk 2077 из-за того, что они выпустили продукт столь низкого качества на их платформе.