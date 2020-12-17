ferra.ru
Игры
Сегодня 09:27

Опубликован пародийный рекламный ролик, обличающий недостатки забагованной Cyberpunk 2077

Получилось, к слову, очень даже остроумно
Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года. И из-за этого её итоговая забагованность была воспринята игроками ещё более близко к сердцу, чем могла бы. Народное творчество по мотивам не совсем успешного старта только набирает обороты, но уже сейчас можно сказать, что опубликованный пародийный рекламный ролик, обличающий недостатки забагованной Cyberpunk 2077, является очень острой сатирой на тему.

Видео, названное CyberBug 2077, уже в самом начале повторяет легендарный трейлер оригинальной игры, показанный в рамках E3 2018. Именно тогда игра впервые показалась публике после долгого нахождения в тени. Далее ролик демонстрирует, с какими графическими артефактами и проблемами сталкиваются игроки, купившие Cyberpunk 2077 в версии для PlayStation 4 и Xbox One. Спойлер: медленно подгружающиеся модели, лаги, неадекватное поведение объектов — всё на месте.

Напомним, что в связи с качеством финальной игры в сети разгорелся настоящий скандал. Разработчики из CD PROJEKT RED уже принесли свои извинения и пообещали помочь всем желающим с возвращением денег за игру. В это же самое время, согласно утечкам, Sony планирует судиться с создателями Cyberpunk 2077 из-за того, что они выпустили продукт столь низкого качества на их платформе.