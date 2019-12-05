Опубликован первый отзыв пользователя новой консоли Xbox

Так, новая приставка уже находится во владении главы Xbox в Microsoft Фила Спенсера. На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава Xbox поделился, что буквально на этой неделе смог ухватить один экземпляр Project Scarlett прямо себе домой. Кроме того, он также опубликовал отзыв о консоли, который, разумеется, является полностью положительным.

” На этой неделе я принес приставку Project Scarlett домой, сделал её основной консолью, играю в свои игры, подключился к сообществу и да, использую контроллеры Elite Series 2, зажигаю по полной. Отличная работа команды, 2020 год окажется невероятным”, - рассказал Фил Спенсер.