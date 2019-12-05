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Опубликован первый отзыв пользователя новой консоли Xbox
Ее официально представят лишь через год
Напомним, что официальный дебют нового поколения консоли Xbox Scarlett состоится лишь через год, однако уже сейчас появился первый отзыв ее пользователя.
Так, новая приставка уже находится во владении главы Xbox в Microsoft Фила Спенсера. На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава Xbox поделился, что буквально на этой неделе смог ухватить один экземпляр Project Scarlett прямо себе домой. Кроме того, он также опубликовал отзыв о консоли, который, разумеется, является полностью положительным.
” На этой неделе я принес приставку Project Scarlett домой, сделал её основной консолью, играю в свои игры, подключился к сообществу и да, использую контроллеры Elite Series 2, зажигаю по полной. Отличная работа команды, 2020 год окажется невероятным”, - рассказал Фил Спенсер.