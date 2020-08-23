Опубликован первый трейлер игры по "Отряду самоубийц"

Действия в новой игре Suicide Squad: Kill the Justice League будут происходит в Метрополисе. Главными героями тайтла числятся Харли Квинн, Дедшот, Король акул и Капитан Бумеранг, которых оснастят уникальными навыками, в то время как боевая система героев будет содержать огнестрельное оружие и приемы ближнего боя. Отмечается, что членам команды предстоит расправиться как с Суперменом, так и Бэтменом, Чудо-женщиной и прочими героями.

Тайтл Suicide Squad: Kill the Justice League позволит геймерам играть как в одиночку, так и в компании друзей. Причем переключаться из одиночного в сетевой режим можно будет в любой миссии кампании.