Опубликован рейтинг худших игр 2020 года

На первом месте в списке худших игр оказалась гоночная Tiny Racer, выпущенная для Nintendo Switch. Отмечается, что из 100 доступных баллов тайтлу досталось всего лишь 29. Между тем, стоимость игры составляет 10 долларов.

Второе место занял шутер от первого лица XIII Remake для Xbox One. Тайтл взял 32 балла из 100. На третьем месте, в свою очередь, оказалась хоррор-игра о выживании в старом доме Dawn of Fear для PS4 — 33 балла.

Также в рейтинг попали такие игры, как Fast & Furious Crossroads для PC — 34 балла, Arc of Alchemist для Switch — 36 баллов, Remothered: Broken Porcelain для PC — 39 баллов, Tamarin для PS4 — 40 баллов, Street Power Soccer для PS4 — 41 балл, Gleamlight для Switch — 42 балла и The Elder Scrolls: Blades для Switch — 42 балла.