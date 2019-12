Опубликован рейтинг самых плохо оптимизированных игр года

На первом месте данного списка оказалась Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, которая, по словам авторов подвисает в связи с тем, что игра находится в постоянном поиске контроллера. Что касается второго места, то оно досталось Left Alive, поскольку игра не способна функционировать при разрешении 1080р с 60 к/с на видеокарте GTX980. Замыкает данную тройку игра Kingdom Under Fire 2, имеющая плохую оптимизацию связанную с API DX11.

С четвертой по седьмую строчку расположились такие игры, как Assetto Corsa Competizione, Blair Witch, Detroit: Become Human, MechWarrior 5: Mercenaries, поскольку имеют неоправданно завышенные требования к процессору и видеокарте.

Что касается последней тройки, то в нее вошли: GreedFall, так как при разрешении 1080р требуется высокопроизводительная карта, Devil’s Hunt, которая по словам авторов, не эксплуатирует более трех-четырех ядер процессора, а также подвисает и Rune 2 - из-за критических подтормаживаний на максимальных настройках графики.