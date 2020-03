Ранее мы писали о скидках на компьютерные игры, однако выгодные предложения встречаются и для iOS и Android. Так, опубликован список игр для смартфонов, которые стали бесплатными из-за пандемии. Прямо сейчас в фирменном магазине App Store совершенно бесплатно можно ухватить ряд игр, в числе которых: 1. Mini Metro 2. Alto’s Odyssey 3. forma.8 GO 4. Buddy & Me: Dream Edition 5. Card Crusade 6. Joe Dever’s Lone Wolf 7. Cubesc 8. Prune 9. Tokaido 10. Superbrothers: Sword & Sworcery EP 11. Decluster Zero 12. Alto’s Adventure 13. Vikings: an Archer’s Journey

Для Android устройств данный список выглядит так: