Опубликован топ-100 игр для PlayStation в честь 30-летнего юбилея бренда

Первое место ожидаемо занял культовый Metal Gear Solid от Хидео Кодзимы. Эта игра стала эталоном повествования и геймплея, задав стандарт для одиночных блокбастеров, которыми PlayStation славится и по сей день.

На втором месте — God of War (2018), яркий пример переосмысления франшизы. Третье место досталось Bloodborne, вдохновленной работами Лавкрафта и ставшей шедевром в жанре экшн-RPG.

Среди других игр — Final Fantasy VII, The Last of Us, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Все они оставили глубокий след в игровой индустрии и стали символами своих эпох.

Список включает как эксклюзивы, так и мультиплатформенные проекты, которые ассоциируются именно с PlayStation.

Рейтинг стал напоминанием о вкладе Sony в развитие видеоигр и их влиянии на культуру за три десятилетия.