Опубликован топ-15 популярных игр в Steam за всё время существования платформы

Рейтинг основан на количестве одновременно играющих геймеров. В нём были учтены максимальные значения, достигнутые в каждой игре.

В итоге, на первом месте оказалась королевская битва PUBG с пиковым онлайном в 3,25 млн игроков. На втором месте расположился легендарный Counter-Strike: Global Offensive — в него ежедневно играют сотни тысяч игроков. Пиковый же онлайн проекта составил 1,8 млн игроков.

Замыкает тройку лидеров MMO-тайтл Lost Ark с пиковым онлайном в 1,32 млн игроков.

В список также вошли одиночные проекты, такие как Cyberpunk 2077, Elden Ring и относительно новая Hogwarts Legacy.

Очевидно, что со временем данный список будет меняться, но рекорды, установленные PUBG и Counter-Strike: Global Offensive, будет достаточно сложно побить в ближайшее время.