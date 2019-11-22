Опубликован трейлер долгожданной игры Half-Life: Alyx

Главным персонажем в Half-Life: Alyx станет героиня второй части Аликс Вэнс, а события в ней происходят между первой и второй частями игры. Традиционно, герою уготована непростая задача - спасти человечество. Так, Аликс предстоит противостоять силам организации “Альянс”, которая захватила Землю.

По словам разработчиков, прохождение игры займет порядка 15 часов. Кроме того стало известно, что новинка будет доступна исключительно для VR-платформ. Выход Half-Life: Alyx назначен на март следующего года, в то время как предзаказ игры доступен уже сейчас, за 976 рублей.