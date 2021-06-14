Опубликован трейлер игры по вселенной «Стражи Галактики»

Marvel’s Guardians of the Galaxy будет представлять из себя приключенческую игру от третьего лица, призванную открыть для игроков новый взгляд на “Стражи Галактики”. Основной фокус тайтла будет на сюжете. Антагонистом станет Звёздный Лорд или Питер Квилл. За него игрокам предстоит участвовать в боях, командовать и отбирать фразы, которые можно произнести.

Игра станет доступной для пользователей уже 26 октября текущего года. Сыграть в нее можно будет как на ПК, так и на ряде консолей, в числе которых PS5, PS4 и Xbox Series X|S.