Опубликован трейлер игры про Россию XIX века

Отряд Его Величества будет представлять из себя сюжетный приключенческий тайтл с элементами РПГ. Действия будут происходить в альтернативной вселенной с атмосферой Российской Империей начала XIX века. Игроделы обещают наличие многогранных персонажей и сложные моральные выборы в игре. Причем решения, принимаемые геймерами по ходу игры, будут влиять на дальнейший сюжет. Игрокам предоставляется возможность оказаться в роли молодого офицера Имперской тайной разведки.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam вышла первая глава этой игры, в которую можно сыграть абсолютно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.Поддержать отечественных разработчиков можно на специальной странице Kickstarter.