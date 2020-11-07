Игры
Сегодня 15:33
Опубликован трейлер игры про Россию XIX века
Уже сейчас можно бесплатно сыграть в первую главу
Российские разработчики Volga Studios начали сбор денег на новую игру “Отряд Его Величества” про Россию XIX века. В сети уже появился трейлер тайтла.
Отряд Его Величества будет представлять из себя сюжетный приключенческий тайтл с элементами РПГ. Действия будут происходить в альтернативной вселенной с атмосферой Российской Империей начала XIX века. Игроделы обещают наличие многогранных персонажей и сложные моральные выборы в игре. Причем решения, принимаемые геймерами по ходу игры, будут влиять на дальнейший сюжет. Игрокам предоставляется возможность оказаться в роли молодого офицера Имперской тайной разведки.
В сервисе цифровой дистрибуции Steam вышла первая глава этой игры, в которую можно сыграть абсолютно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.Поддержать отечественных разработчиков можно на специальной странице Kickstarter.