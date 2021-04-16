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Сегодня в 09:06
Опубликовано фото реалистичной версии девушки с обложки GTA V
Также опубликовано видео с ней
Нескольким ранее турецкий художник Хоссейн Диба публиковал 3D-изображения девушек с обложек Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Сейчас же он поделился фото реалистичной версии девушки с обложки последней части культового тайтла.
Итак, вот как могла бы выглядеть девушка в купальнике с обложки и загрузочного экрана Grand Theft Auto 5 в реальности.
Что интересно, на самом же деле для этой обложки позировала настоящая модель по имени Шелби Велиндер.
Как видим, художник старался перенести девушку в 3D, уделяя отдельное внимание деталям. Он поделился снимками, а также видео с трехмерной моделью.
А по этой ссылке можно посмотреть, как выглядели бы главные герои старых GTA на новейших консолях.