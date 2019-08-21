Опубликовано первое видео с игровым процессом новой части Need for Speed

В первом геймплейном ролике показаны как дневные, так и ночные заезды. По словам разработчиков, гонки в различное время суток отличаются интенсивностью и типом выдаваемых наград. Так, дневные гонки вполне легальны и за успехи в них вы будете получать в качестве приза деньги. Ночные же гонки незаконны, а потому вас постоянно будет преследовать полиция в этом время суток. Из-за этого ночные гонки заметно сложнее и опаснее, отчего и награда за победу в них другая. Ночью вы вместо денег получаете очки репутации, дающие доступ к мощнейшим улучшениям автомобиля.

Напомним, что игра была анонсирована буквально на днях, но разработчик уже назвал дату релиза — Need for Speed Heat появится на прилавках магазинов уже 8 ноября 2019 года.