Опубликовано сравнение графики карманной консоли Nintendo Switch и PlayStation 3

Тесты проводились перед отправкой игры на картриджи. Nintendo справилась «на отлично», за исключением непоследовательного распределения кадров, которое визуально может быть воспринято как зависание и снижение производительности.

Отмечается, что в игре заменено сглаживание. Теперь используется технология Temporal Anti-Aliasing, что устраняет пиксели, мерцание и «лесенки» при переходе между кадрами. Nintendo показала целевую частоту кадров 30 к/с, в оригинале она 31 к/с. Также отмечается, что в качестве основы для портов выбрали версии не для ПК, а для Xbox 360 и PlayStation 3.

Пиковое значение динамического масштабирования разрешения составило 900p.