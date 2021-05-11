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Опубликовано видео, демонстрирующее новейший Resident Evil Village с графикой уровня первой PlayStation
Жаль, что энтузиасты не выпускают полноценные игры, «довольствуясь» лишь роликами
После выхода Cyberpunk 2077 второе дыхание обрели стилизации современных игр под времена PS One. Не обошло это направление стороной и новый Resident Evil Village — игра стала выглядеть так, словно вышла в один год с самой первой частью серии.
Автором работы стал YouTube-блогер под ником Hoolopee. Он опубликовал ролик, демонстрирующий, какой могла бы быть новая игра во вселенной Resident Evil, выйди она в конце 90-х годов прошлого столетия.
В самом видео можно увидеть сцену, в котором Итан Уинтерс встречается с одним из жителей деревни. Далее нам демонстрируют различных персонажей и виды деревни. Завершается же стилизация появлением Леди Димитрески — главной звезды новой части Resident Evil.