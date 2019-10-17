Игры
Сегодня 15:02
Опубликовано видео новой версии World of Tanks с фотореалистичной графикой NVIDIA RTX
Выглядит очень эффектно
Компания Wargaming опубликовала видео, в котором продемонстрирована технология трассировки лучей для DirectX 11, не требующая при этом специальных дорогих видеокарт. Вариант технологии от белорусской компании основана на на библиотеке Intel Embree, а за ее реализацию отвечает enCore RT.
По словам представителя компании, для комфортной игры с включенными эффектами не требуется наличие дорогой видеокарты. Согласно объявленным данным, игрокам будет достаточно наличия даже такой видеокарты, как GTX 470. Но что важно, режим рейтрейсинга придется запускать вручную — изначально технология будет отключена даже в случае установки максимального качества графики.
Напомним, что обновление для World of Tanks с поддержкой рейтрейсинга появится уже в следующем патче, правда сроков выхода “заплатки” компания пока не называла.
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