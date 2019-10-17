Опубликовано видео новой версии World of Tanks с фотореалистичной графикой NVIDIA RTX

По словам представителя компании, для комфортной игры с включенными эффектами не требуется наличие дорогой видеокарты. Согласно объявленным данным, игрокам будет достаточно наличия даже такой видеокарты, как GTX 470. Но что важно, режим рейтрейсинга придется запускать вручную — изначально технология будет отключена даже в случае установки максимального качества графики.