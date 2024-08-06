Опубликовано видео с 50-минутным геймплеем ремейка NFS: Most Wanted на Unreal Engine 5

Опубликовано 06 августа 2024, 18:34
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Опубликовано видео с 50-минутным геймплеем ремейка NFS: Most Wanted на Unreal Engine 5Ремейк мечты
В марте 2024 года моддер NostalgiaNexus представил видео с демонстрацией фанатского ремейка Need for Speed: Most Wanted на Unreal Engine 5.
Недавно он выпустил новое видео, где показано более 50 минут игрового процесса.
В этой версии ремейка NostalgiaNexus добавил полицейский ИИ, который является ключевой частью геймплея в NFS: MW.
Теперь ремейк выглядит как полноценная игра, а не просто техническая демонстрация Unreal Engine 5. Также были улучшены текстуры, добавлены эффекты скоростных линий, как в версии для Xbox 360, и улучшены звуки BMW M3 GT.
50-минутное видео показывает полицейские погони и свободное перемещение по городу. NostalgiaNexus также поделился сравнительным видео, где можно увидеть, насколько улучшена графика и игровой процесс по сравнению с оригинальной игрой 2005 года.