Опубликовано видео с 50-минутным геймплеем ремейка NFS: Most Wanted на Unreal Engine 5

Недавно он выпустил новое видео, где показано более 50 минут игрового процесса.

В этой версии ремейка NostalgiaNexus добавил полицейский ИИ, который является ключевой частью геймплея в NFS: MW.

Теперь ремейк выглядит как полноценная игра, а не просто техническая демонстрация Unreal Engine 5. Также были улучшены текстуры, добавлены эффекты скоростных линий, как в версии для Xbox 360, и улучшены звуки BMW M3 GT.

50-минутное видео показывает полицейские погони и свободное перемещение по городу. NostalgiaNexus также поделился сравнительным видео, где можно увидеть, насколько улучшена графика и игровой процесс по сравнению с оригинальной игрой 2005 года.