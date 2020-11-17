Опубликовано видео с противостоянием Терминатора и Рэмбо из Mortal Kombat 11

Стоит отметить, что Mortal Kombat 11 — не первая игра в серии, где создатели пытаются “надавливать” на ностальгию игроков. Была еще Mortal Kombat X, где в качестве гостевых бойцов появлялись Хищник, Чужой и Джейсон Вурхиз из серии слэшеров “Пятница 13”. Но новая часть файтинга выглядит намного интереснее в этом плане, так как тут, помимо добавления героев именно что боевиков, разработчики также поработали над уровнем игровой графики — она очень сильно напоминает реальную жизнь.

Напомним, что Рэмбо — персонаж, который входит в состав дополнения Kombat Pack 2. Оно выходит уже сегодня, 17 ноября 2020 года.