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Опубликовано видео с противостоянием Терминатора и Рэмбо из Mortal Kombat 11
Мечта детства стала явью
Последняя номерная часть Mortal Kombat — Mortal Kombat 11 — очень богата на противостояние героев нашего детства. В игре уже присутствуют Терминатор и Робокоп, а уже совсем скоро к ним, в качестве играбельного персонажа, присоединится и Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне. Именно его противостояние с Терминатором было опубликовано в сети для разогрева публики.
Стоит отметить, что Mortal Kombat 11 — не первая игра в серии, где создатели пытаются “надавливать” на ностальгию игроков. Была еще Mortal Kombat X, где в качестве гостевых бойцов появлялись Хищник, Чужой и Джейсон Вурхиз из серии слэшеров “Пятница 13”. Но новая часть файтинга выглядит намного интереснее в этом плане, так как тут, помимо добавления героев именно что боевиков, разработчики также поработали над уровнем игровой графики — она очень сильно напоминает реальную жизнь.
Напомним, что Рэмбо — персонаж, который входит в состав дополнения Kombat Pack 2. Оно выходит уже сегодня, 17 ноября 2020 года.