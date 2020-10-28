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Опубликовано видео с распаковкой PlayStation 5 и контроллера DualSense за две недели до старта продаж
Консоль, оказывается, и вправду гигантская
Официальный релиз консоли нового поколения PlayStation 5 намечен на 12 и 19 ноября 2020 года (в зависимости от региона). Но несмотря на то, что до этого осталось еще чуть более двух недель, в сети уже было опубликовано видео, в котором популярный блогер распаковывает новинку вместе с новым контроллером DualSense.
Речь идет об авторе техноканала MKBHD Маркесе Браунли. В ролике он продемонстрировал внешний вид консоли, в том числе мелкие фигуры на корпусе, а также то, как она будет выглядеть в двух предусмотренных разработчиками положениях: вертикальном и горизонтальном. Помимо самой PlayStation 5, блогер продемонстрировал DualSense — игровой контроллер, который придет на замену DualShock 4 — и беспроводные наушники PULSE 3D.
Отметим, что в ролике показано практически все, что могло бы быть интересно потенциальному покупателю новенькой PlayStation. Все, кроме непосредственно самого процесса использования приставки — Браунли все же не стал включать ее, видимо, будучи скован определенными ограничениями в рамках эмбарго.