Опубликовано видео с распаковкой PlayStation 5 и контроллера DualSense за две недели до старта продаж

Речь идет об авторе техноканала MKBHD Маркесе Браунли. В ролике он продемонстрировал внешний вид консоли, в том числе мелкие фигуры на корпусе, а также то, как она будет выглядеть в двух предусмотренных разработчиками положениях: вертикальном и горизонтальном. Помимо самой PlayStation 5, блогер продемонстрировал DualSense — игровой контроллер, который придет на замену DualShock 4 — и беспроводные наушники PULSE 3D.

Отметим, что в ролике показано практически все, что могло бы быть интересно потенциальному покупателю новенькой PlayStation. Все, кроме непосредственно самого процесса использования приставки — Браунли все же не стал включать ее, видимо, будучи скован определенными ограничениями в рамках эмбарго.