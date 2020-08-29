Опубликовано видео с соревнованиями викингов в выпивке из новой игры Assassin's Creed

Помимо этого, нам также показали](https://www.youtube.com/watch?v=iUSo87TxCo0&feature=emb_title) частичку игрового процесса, в рамках которого главная героиня проходила некий мистический квест. Судя по всему, во время его прохождения игроку придется столкнуться с мифическим существом из английских легенд — призрачным черным псом по имени Черный Шак.

Также интересным выглядело и то, как разработчики реализовали мини-игру по коллективной попойке. В процессе игроку надо лишь вовремя выпивать спиртное из рога вместе с друзьями-викингами. Отдельного внимания стоит то, что все геймплейные моменты, показанные в рамках игрового шоу, демонстрируют игровой процесс за персонажа в женском обличии.