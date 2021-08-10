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Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

Выглядит впечатляюще
Художник Дом Риккобене представил крайне интересный проект. Он, используя собранные им же данные и 3D-принтер, создал детальную карту GTA V.
Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

По словам энтузиаста, на всё про всё он потратил около 400 часов. При этом на одну лишь печать у него ушло около 125 часов.

Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

Начался же проект с того, что Риккобене написал скрипт, основной целью которого было детальное сканирование окружения в игре. Его тестирование прошло в Red Dead Redemption 2, но как только автор убедился в качестве его работы, он тут же перенёс всё на «рельсы» GTA V.

Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

По итогу он провёл множество сканирований, каждое из которых записывало миллионы ключевых точек окружающей среды.

Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

Результат работы художника был опубликован в его Twitter-аккаунте. По признанию самого энтузиаста, его следующая цель — провернуть подобное уже с картой Red Dead Redemption 2.