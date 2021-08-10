Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтера

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Опубликовано видео создания детальной карты GTA V при помощи 3D-принтераВыглядит впечатляюще
Художник Дом Риккобене представил крайне интересный проект. Он, используя собранные им же данные и 3D-принтер, создал детальную карту GTA V.
По словам энтузиаста, на всё про всё он потратил около 400 часов. При этом на одну лишь печать у него ушло около 125 часов.
Начался же проект с того, что Риккобене написал скрипт, основной целью которого было детальное сканирование окружения в игре. Его тестирование прошло в Red Dead Redemption 2, но как только автор убедился в качестве его работы, он тут же перенёс всё на «рельсы» GTA V.
По итогу он провёл множество сканирований, каждое из которых записывало миллионы ключевых точек окружающей среды.
Результат работы художника был опубликован в его Twitter-аккаунте. По признанию самого энтузиаста, его следующая цель — провернуть подобное уже с картой Red Dead Redemption 2.