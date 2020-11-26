Опубликовано видеосравнение графики Cyberpunk 2077 для PS4 Pro и компьютеров

Подобное столкновение стало возможным благодаря пересечению некоторых игровых моментов, показанных CD PROJEKT RED на днях с тем, что компания показывала заметно ранее. В итоге, уже сейчас, до официального выхода игры, можно отметить, что ее ПК-версия оказалась заметно более продвинутой в вопросах графики, а в особенности освещения. Там, где на PS4 Pro игра своим освещением может напоминать даже проекты времен PS3, на компьютерах она выглядит по-настоящему некстгеново.

Отметим, правда, что в рамках видео сравнивались два совершенно разных билда игры. Вполне возможно, что компания-разработчик намеренно даунгрейднула итоговый вариант Cyberpunk 2077 на всех платформах, кроме консолей следующего поколения. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро: игра выйдет уже 10 декабря на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.