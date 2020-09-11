Опубликовано видеосравнение официальных макетов Xbox Series X и Series S от Microsoft

Судя по одному из таких роликов (а их, на разных YouTube-каналах, несколько), обе приставки выглядят крайне минималистично, что в сравнении с вычурным дизайном PlayStation 5 выглядит как “привет” из будущего. К тому же, в отличие от консоли японцев, “коробки” от Microsoft явно впишутся в практически любой современный интерьер и не будут привлекать к себе лишнего внимания.

Что интересно, некоторые блогеры решили сравнить внешний вид как Xbox Series X, так и Xbox Series S, после чего пришли к выводу, что оба устройства достаточно крупные, при этом S-версия все же более компактна, в том числе и за счет возможности располагаться в горизонтальном положении.

Напомним, что релиз новых Xbox намечен на 10 ноября 2020 года по цене 27 тыс рублей за “младшую” версию и 45 600 рублей за версию “старшую”.