Опубликовано видеосравнение популярной игры PUBG в 2017 и в 2021 годах

Итоговое видеосравнение блогер опубликовал на своём канале. В ролике можно заметить, что изменения точно есть, но не все они положительно сказались на внешнем виде проекта. Так, например, самая первая публичная тестовая версия игры имела лучшую проработку растительности.

При этом при высадке бойца с самолёта дальность прорисовки выше в версии 2021 года. Также в ней заметна более продвинутая чёткость объектов и текстуры окружения. Но зато нынешний вариант PUBG более яркий, чем предшественник. И это уже «улучшение» на любителя.