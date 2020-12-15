Опубликовано видеосравнение, в котором Cyberpunk 2077 проигрывает GTA V семилетней давности

На YouTube-канале Bear Gaming Asia появился в ролик, в котором сравнивается поведение неигровых персонажей (NPC) в последней на сегодняшний день части GTA и свеженькой Cyberpunk 2077. В рамках «эксперимента» автор сравнения подбегал к машинам, доставал оружие и целился в неигровых персонажей. И если в GTA V персонажи реагировали совершенно по-разному (убегали, стреляли в ответ, пытались начать кулачный бой), то в экшен-RPG от поляков реакция всегда была одна и та же: NPC закрывали лицо руками и имитировали страх.

Стоит отметить, что персонажи в GTA V демонстрировали подобное поведение не только в версии для PS4 и Xbox One, но и на старушках PS3 и Xbox 360. На этом фоне ещё удивительнее, что CD PROJEKT RED не стала реализовывать нечто подобное в своей игре, которая выходит не только на устаревших консолях, но и на PS5 и Xbox Series X.