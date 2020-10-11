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Опубликованы изображения GTA Vice City с графикой уровня GTA V
Выглядит, конечно, невероятно
С перехода серии GTA на игровой движок RAGE, многие поклонники пытались перенести ту или иную часть на “новые рельсы”. Чаще всего подобным модификациям подвергалась GTA Vice City. И вот, в сети были опубликованы свежие изображения любимой многими части, действия которой происходят в городе максимально похожем на Майами. Правда, в качестве “сердца” проекта выступает версия RAGE от GTA V.
Разработкой GTA Vice City RAGE занимается команда RevTeam - именно она и выпустила новый набор скриншотов долгожданной модификации, передает издание DSOGaming. Благодаря им можно понять, на каком уровне будет находиться графика Vice City в грядущем любительском проекте, выход которого намечен уже на 2020 год:
Напомним, что ранее в августе 2020 года Take-Two (владелец компании-разработчика GTA) зарегистрировал домен GTA Vice City Online. Вполне вероятно, что либо нас совсем скоро ждет возвращение в город в рамках GTA Online, либо таким образом компания готовится к анонсу новой GTA, действия которой будут разворачиваться именно что в Vice City.