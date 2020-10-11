Опубликованы изображения GTA Vice City с графикой уровня GTA V

С перехода серии GTA на игровой движок RAGE, многие поклонники пытались перенести ту или иную часть на “новые рельсы”. Чаще всего подобным модификациям подвергалась GTA Vice City. И вот, в сети были опубликованы свежие изображения любимой многими части, действия которой происходят в городе максимально похожем на Майами. Правда, в качестве “сердца” проекта выступает версия RAGE от GTA V.