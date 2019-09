Опубликованы изображения с демонстрацией графики новой части Need for Speed

Судя по всем, разработчики не просто так взяли два года для отдыха — напомним, что последняя “номерная” часть серии выходила в 2017 году под названием Need for Speed: Payback. В этом же году компания выпускает Need for Speed: Heat, пытаясь угодить сразу двум видам игроков: любителям более-менее серьезных кольцевых гонок и тех, кто еще со времен Need for Speed: Most Wanted (2005) жаждал выхода новой NFS с крутыми погонями.