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Опубликованы изображения с обновленной графикой в переиздании Warcraft III
Ждем скорый анонс начала тестирования игры
Разработчик игр Blizzard какое-то время назад анонсировала переиздание популярной стратегии Warcraft III. В ней компания обещала практически не касаться игрового процесса, улучшив лишь графическую составляющую процесса. И вот компания не успела даже объявить о бета-тестировании, как умельцы сумели сначала запустить тестовую версию игры, а сейчас еще и достать из файлов игры различные внутренние изображения.
Так называемые датамайнеры с интернет-портала Wowhead смогли достать из файлов неанонсированной бета-версии много чего интересного: обои с персонажами, экраны выбора сюжетных кампаний, а также иконки героев. Официальный анонс тестирования переиздания Warcraft III ожидается в рамках BlizzCon, который состоится с 1 по 2 ноября 2019 года.
Напомним, что чуть ранее один из участников команды Steam Database сумел запустить клиент беты Warcraft III: Reforged. К слову, выход самой игры ожидается до конца 2019 года, так что в рамках бета-тестирования можно ожидать игру, которая будет максимально походить на финальную версию.
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