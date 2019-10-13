Опубликованы изображения с обновленной графикой в переиздании Warcraft III

Разработчик игр Blizzard какое-то время назад анонсировала переиздание популярной стратегии Warcraft III. В ней компания обещала практически не касаться игрового процесса, улучшив лишь графическую составляющую процесса. И вот компания не успела даже объявить о бета-тестировании, как умельцы сумели сначала запустить тестовую версию игры, а сейчас еще и достать из файлов игры различные внутренние изображения.