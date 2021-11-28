Опубликованы качественные фото и видео сразу двух новых моделей PlayStation 5 — Pro и Slim

Напомним, что по мнению ряда экспертов, выход PS5 Pro и PS5 Slim может решить проблему дефицита консоли. Связано это как с тем, что Sony изменит в новых моделях архитектуру, так и тем, что два устройства распределят между собой спрос.

На данный момент ожидается, что выход новых PlayStation 5 состоится в период с 2023 по 2024 года.