Опубликованы качественные фото и видео сразу двух новых моделей PlayStation 5 — Pro и Slim

Опубликованы качественные фото и видео сразу двух новых моделей PlayStation 5 — Pro и SlimВозможно, именно они решат проблему нехватки консолей
Речь идёт о PS5 Pro и PS5 Slim — вариантах приставки, которые уже стали традиционными с эпохой PS4. И именно их внешний вид опубликовал популярный интернет-дизайнер Джермейн Смит совместно с нашими коллегами из LetsGoDigital.
Художник разработал высококачественную трёхмерную модель обоих новых вариантов консоли. И выглядят они, стоит признать, очень интересно. Дизайнеру удалось как сохранить характерные особенности актуальной PlayStation 5, так и внести долю изменений, необходимых свежим устройствам.
Напомним, что по мнению ряда экспертов, выход PS5 Pro и PS5 Slim может решить проблему дефицита консоли. Связано это как с тем, что Sony изменит в новых моделях архитектуру, так и тем, что два устройства распределят между собой спрос.
На данный момент ожидается, что выход новых PlayStation 5 состоится в период с 2023 по 2024 года.