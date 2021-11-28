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Опубликованы качественные фото и видео сразу двух новых моделей PlayStation 5 — Pro и Slim

Возможно, именно они решат проблему нехватки консолей
Несмотря на то, что PlayStation 5 вышла год назад, консоль до сих пор остаётся дефицитным товаром. Но это не означает, что Sony не работает над новыми моделями.
Опубликованы качественные фото и видео сразу двух новых моделей PlayStation 5 — Pro и Slim

Речь идёт о PS5 Pro и PS5 Slim — вариантах приставки, которые уже стали традиционными с эпохой PS4. И именно их внешний вид опубликовал популярный интернет-дизайнер Джермейн Смит совместно с нашими коллегами из LetsGoDigital.

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Художник разработал высококачественную трёхмерную модель обоих новых вариантов консоли. И выглядят они, стоит признать, очень интересно. Дизайнеру удалось как сохранить характерные особенности актуальной PlayStation 5, так и внести долю изменений, необходимых свежим устройствам.

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Напомним, что по мнению ряда экспертов, выход PS5 Pro и PS5 Slim может решить проблему дефицита консоли. Связано это как с тем, что Sony изменит в новых моделях архитектуру, так и тем, что два устройства распределят между собой спрос.

На данный момент ожидается, что выход новых PlayStation 5 состоится в период с 2023 по 2024 года.

Источник: LetsGoDigital
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