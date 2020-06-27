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Опубликованы характеристики удешевленной модели Xbox Series X
Ее должны выпустить вместе с базовой версией
Напомним, что Microsoft готовит более доступную версию грядущей консоли Xbox Series X, которая, как сообщается, получит имеет кодовое название Lockhart. Сейчас же в сети были опубликованы характеристики удешевленной модели Xbox Series X.
Характеристиками удешевленной версии приставки поделился редактор известного издания The Verge. Так, по его словам, консоль позволит геймерам играть в разрешениях 1080p и 1440p, выдавая при этом производительность на уровне 4 терафлопс. Также удешевленной модели приписывают 7,5 ГБ оперативной памяти. Напомним, что Xbox Series X получит порядка 13,5 ГБ памяти с производительностью графического процессора равной 12 терафлопс.
Согласно опубликованным источником данным, Lockhart будет выпущена компанией в момент выпуска Xbox Series X. Отмечается также, что удешевленная модель будет представлена на рынке как Xbox Series S.