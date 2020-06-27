Опубликованы характеристики удешевленной модели Xbox Series X

Характеристиками удешевленной версии приставки поделился редактор известного издания The Verge. Так, по его словам, консоль позволит геймерам играть в разрешениях 1080p и 1440p, выдавая при этом производительность на уровне 4 терафлопс. Также удешевленной модели приписывают 7,5 ГБ оперативной памяти. Напомним, что Xbox Series X получит порядка 13,5 ГБ памяти с производительностью графического процессора равной 12 терафлопс.

Согласно опубликованным источником данным, Lockhart будет выпущена компанией в момент выпуска Xbox Series X. Отмечается также, что удешевленная модель будет представлена на рынке как Xbox Series S.