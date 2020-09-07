Опубликованы новые материалы долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Отметим, что данную фразу в оригинальной игре “S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля” произносил неигровой персонаж Петруха. Именно ее главный герой слышал в самом начале игры, в рамках миссии по освобождению АТП от бандитов.

Напомним, что на сегодняшний день нет никакой информации о дате анонса S.T.A.L.K.E.R. 2. Известно лишь, что на первых порах проект будет эксклюзивом платформ Microsoft: Xbox и Windows 10.