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Опубликованы новые материалы долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Получилось достаточно атмосферненько
В официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R. 2 во ВКонтакте опубликовали новые материалы долгожданной игры. На этот раз игроки получили возможность взглянуть на то, как будет выглядеть обновленная локация из оригинальной игры.

Речь идет о двух вариациях АТП. На одном GIF-изображении можно увидеть постройку как после Чернобыльской катастрофы, так и до аварии. Что интересно, в строении в версии 1985 года можно заметить полуразрушенные постройки станции, заброшенной после ЧП на ЧАЭС.

Вместе с GIF-анимацией также шла надпись:

Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию

Отметим, что данную фразу в оригинальной игре “S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля” произносил неигровой персонаж Петруха. Именно ее главный герой слышал в самом начале игры, в рамках миссии по освобождению АТП от бандитов.

Напомним, что на сегодняшний день нет никакой информации о дате анонса S.T.A.L.K.E.R. 2. Известно лишь, что на первых порах проект будет эксклюзивом платформ Microsoft: Xbox и Windows 10.