Опубликованы новые материалы долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Речь идет о двух вариациях АТП. На одном GIF-изображении можно увидеть постройку как после Чернобыльской катастрофы, так и до аварии. Что интересно, в строении в версии 1985 года можно заметить полуразрушенные постройки станции, заброшенной после ЧП на ЧАЭС.
Вместе с GIF-анимацией также шла надпись:
Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию
Отметим, что данную фразу в оригинальной игре “S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля” произносил неигровой персонаж Петруха. Именно ее главный герой слышал в самом начале игры, в рамках миссии по освобождению АТП от бандитов.
Напомним, что на сегодняшний день нет никакой информации о дате анонса S.T.A.L.K.E.R. 2. Известно лишь, что на первых порах проект будет эксклюзивом платформ Microsoft: Xbox и Windows 10.