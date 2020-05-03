Опубликованы примеры фотореалистичной игровой графики для новейших компьютеров

Больше всего удивляет созданный специалистами компании баскетбольный зал, который без сомнений можно назвать крайне похожим на настоящий, а не созданный с использованием 3D-моделей. Вполне вероятно, что как игры для консолей следующего поколения, так и тайтлы для компьютеров, в пике грядущего игрового поколения смогут предложить нам такую игровую графику.