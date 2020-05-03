Игры
Сегодня 15:51
Опубликованы примеры фотореалистичной игровой графики для новейших компьютеров
А также, возможно, консолей нового поколения
Игровая “арт-студия” Dekogon Studios опубликовала свежие примеры фотореалистичной игровой графики для новейших компьютеров, созданные на базе технологии Unreal Engine 4.
Больше всего удивляет созданный специалистами компании баскетбольный зал, который без сомнений можно назвать крайне похожим на настоящий, а не созданный с использованием 3D-моделей. Вполне вероятно, что как игры для консолей следующего поколения, так и тайтлы для компьютеров, в пике грядущего игрового поколения смогут предложить нам такую игровую графику.
При этом важно понимать, что данная графика вполне честно может называться “игровой”, так как именно на базе Unreal Engine 4 построено множество известных интерактивных развлечений для Xbox One, PlayStation 4 и компьютеров, в том числе и Star Wars Jedi: Fallen Order, Borderlands 3, PUBG и т.д.