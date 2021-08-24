Опубликованы самые прибыльные по заработку компьютерные игры для киберспортсменов

Портал Safe Betting Sites, освещающий события в мире киберспорта, представил список игр с большим призовым фондом. Игры проводились в рамках международного турнира PUBG Global Invitational. Так, по данным портала, самой высокооплачиваемой стала Counter-Strike: Global Offensive с общим призовым фондом около 8 миллионов долларов. На автором месте расположилась PlayerUnknown's Battleground, получив $7,8 млн призовых. На третьем месте турнирной таблицы оказалась Fortnite от Epic Games. Знаменитая DOTA 2 заняла 5 место, но всё же осталась среди лидеров.