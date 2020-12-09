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Опубликованы страны с самыми высокими ценами на PS5 и Xbox Series X
От Украины до Аргентины
Интернет сервис Picodi.com опубликовал список стран с самыми высокими ценами на PS5 и Xbox Series X. Так, дороже всего новое поколение Sony Playstation можно купить в Украине, где за приставку просят 106 600 рублей.
В то же время, в Аргентине Playstation 5 тоже продается недешево. Жителям страны консоль доступна за 97 500 рублей. Купить приставку по более доступной цене можно в Канаде ( 37,1 тысяч рублей) и России ( 47 тысяч рублей).
Причем в Канаде фиксируется и самая лучшая цена на Xbox Series X - 35 300 рублей. Что касается страны с самой дорогой Xbox Series X, ею, согласно опубликованному списку, является Аргентина, жители которой могут приобрести приставку за 97 500 рублей. Напомним, что в России консоль Microsoft нового поколения доступна за 45 600 рублей.