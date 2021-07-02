Опубликованы видео и дата выхода нового мультика по Mortal Kombat

На данный момент в сети есть трейлер мультика и дата его выхода. Так, предзаказ на физических носителях начался ещё 28 июня, а вот цифровую копию можно будет «забронировать» лишь 8 июля. Выход самого Battle of the Realms состоится 31 августа 2021 года.

В сиквеле мультфильма Mortal Kombat будет рассказано о попытке Шао Кана провести новый турнир, который «раз и навсегда положит конец кровопролитию». Из трейлера можно увидеть, что в картину вернутся старые герои (Лю Канг, Джони Кейдж, Соня Блейд), а также появятся новички (Страйкер, Шао Кан).