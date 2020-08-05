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Опубликованы видео с аксессуарами для долгожданной PlayStation 5
От контроллера до беспроводных наушников
Предполагается, что уже в этом месяце японская компания Sony раскроет несколько интересных деталей о долгожданной консоли PlayStation 5. В частности, ожидается информация о стоимости и дате начала продаж приставки. Sony решила подогреть интерес публики к грядущей новинке, опубликовав видео с аксессуарами для нее.
Так, в сети появилось сразу четыре ролика, в которых со всем сторон можно рассмотреть геймпад DualSense, наушники Pulse 3D, пульт дистанционного управления, а также web-камеру. Напомним, что уже в этом месяце, а именно 6 числа компания должна провести мероприятие State of Play.
Нескольким ранее же в сеть утекли предварительные цены на аксессуары для европейского рынка. Так, беспроводные наушники Pulse 3D, равно как и все остальные устройства могут оценить в 50 евро.