Опубликованы видео с аксессуарами для долгожданной PlayStation 5

Так, в сети появилось сразу четыре ролика, в которых со всем сторон можно рассмотреть геймпад DualSense, наушники Pulse 3D, пульт дистанционного управления, а также web-камеру. Напомним, что уже в этом месяце, а именно 6 числа компания должна провести мероприятие State of Play.