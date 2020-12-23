Игры
Сегодня 14:29
Origin распродает игры в честь Нового года со скидками до 90%
До 3 января
Нескольким ранее мы писали о праздничной распродаже игр в Steam, однако это не последний цифровой магазин, запустивший приуроченную к Новому году акцию. Также игры со скидками до 90% предлагает приобрести и Origin.
В рамках акции культовый симулятор жизни Sims 4 можно приобрести всего за 249 рублей вместо прежних 1 999 рублей. Помимо прочего со скидками продается и ряд дополнений к игре.
Far Cry New Dawn, в свою очередь, предлагается за 462 рубля вместо прежних 1 849 рублей.
С 80% скидкой можно ухватить гоночную игру с огромным открытым миром The Crew 2 .
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Новогодняя распродажа закончится 3 января.