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Игры
Сегодня 14:29

Origin распродает игры в честь Нового года со скидками до 90%

До 3 января
Нескольким ранее мы писали о праздничной распродаже игр в Steam, однако это не последний цифровой магазин, запустивший приуроченную к Новому году акцию. Также игры со скидками до 90% предлагает приобрести и Origin.

В рамках акции культовый симулятор жизни Sims 4 можно приобрести всего за 249 рублей вместо прежних 1 999 рублей. Помимо прочего со скидками продается и ряд дополнений к игре.

Far Cry New Dawn, в свою очередь, предлагается за 462 рубля вместо прежних 1 849 рублей.

С 80% скидкой можно ухватить гоночную игру с огромным открытым миром The Crew 2 .

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Новогодняя распродажа закончится 3 января.