Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на карманной консоли Nintendo Switch уже в ноябре

Опубликовано 29 августа 2024, 07:391 мин.
Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на карманной консоли Nintendo Switch уже в ноябреВозможно с урезанной графикой
Владельцы Nintendo Switch получат возможность поиграть в оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R. уже в ноябре 2024 года.
На презентации Nintendo Direct было объявлено о выходе сборника под названием S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, который включает три классические игры серии: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat и Clear Sky.
Стоит отметить, что графических улучшений в сборнике не предвидится. Версия для Switch, как и ранее выпущенные версии для PlayStation и Xbox, не получила каких-либо изменений в визуале.
Более того, на портативной консоли картинка, вероятно, будет ещё хуже из-за ограниченных возможностей «железа» Switch, что уже было видно на представленных фрагментах геймплея.
В ноябре также выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2, но только для ПК и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в подписке Game Pass.