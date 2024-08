Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на карманной консоли Nintendo Switch уже в ноябре

На презентации Nintendo Direct было объявлено о выходе сборника под названием S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, который включает три классические игры серии: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat и Clear Sky.

Стоит отметить, что графических улучшений в сборнике не предвидится. Версия для Switch, как и ранее выпущенные версии для PlayStation и Xbox, не получила каких-либо изменений в визуале.