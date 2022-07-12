Оригинальную Doom 2 добавили в Doom. Теперь в продолжение шутера можно поиграть внутри первой части

Так, он смог найти эксплоит, с помощью которого ему удалось вставить код DOS-версии Doom 2 в первую часть серии. Более того — для демонстрации того, что ему удалось, разработчик создал специальную локацию в виде кинотеатра.

Видео с описанием того, что и как было сделано, опубликовано на канале девелопера. Исходный код необычного проекта можно найти GitHub — он выложен в открытом доступе.