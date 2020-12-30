Оружие из неанонсированной GTA 6 тестируют в Red Dead Redemption 2

Эта находка явно намекает на то, что разработчики из Rockstar Games прямо сейчас тестируют некоторые механики будущей GTA в своей уже выпущенной игре. В конце концов, вряд ли игровая студия станет выпускать DLC, в котором будут ковбои будут стрелять из современного оружия.