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Оружие из неанонсированной GTA 6 тестируют в Red Dead Redemption 2
Ждём анонса долгожданного продолжения серии в 2021 году?
GTA 6, возможно, одна из самых ожидаемых игр современности. Последняя часть серии появилась в продаже ещё 7 лет назад, осенью 2013 года. И вот, наконец-то, энтузиасты начали находить следы игры в прочих проектах Rockstar Games.
Так, например, в файлах Red Dead Redemption 2 было найдено различное оружие, которое явно не имеет никакого отношения к Дикому Западу, сообщает Dexerto. Файлы с именами «W_J_L1A1», «W_AR_AK47», «W_J_BOWNING» и «W_J_BOWNING_SUPP», если верить специалистам, могут принадлежать винтовкам L1A1, AK-47 и пистолету Browning Hi-Power (в обычном варианте и в варианте с глушителем).
Эта находка явно намекает на то, что разработчики из Rockstar Games прямо сейчас тестируют некоторые механики будущей GTA в своей уже выпущенной игре. В конце концов, вряд ли игровая студия станет выпускать DLC, в котором будут ковбои будут стрелять из современного оружия.